Nach einem versuchten Einbruch in ein Gartenhaus in der Bahnhofstraße ist die Polizei zuversichtlich, die Täter ermitteln zu können. Eine Zeugin hatte am Sonntagabend drei Jugendliche an dem Gartenhaus beobachtet und den Eigentümer angerufen. Dieser verständigte dann seinerseits die Polizei. Wie die Ordnungshüter berichten, war an dem Gartenhaus eine Fensterscheibe eingeschlagen worden, was darauf hindeute, dass die jungen Leute in das Gebäude eindringen wollten. Nach Informationen der Polizei wollten sich die mutmaßlichen Täter über den Fahrradweg in Richtung Offenbach-Hundheim aus dem Staub machen. Doch dort hatte sich der Eigentümer des Gartenhauses postiert. Als die drei dann tatsächlich dort vorbeikamen, sprach er sie laut Polizei auf den Einbruchsversuch an. Daraufhin habe sich ein Jugendlicher vermummt und sei weggelaufen. Die beiden anderen hätten sich aber von dem Mann fotografieren lassen. Aufgrund dieser Bilder geht die Polizei davon aus, die Tatverdächtigen ermitteln zu können.