Der Gesangverein 1921 Liederkranz Kübelberg ist einer von vier Musikvereinen aus dem Landesmusikverband Rheinland-Pfalz, dem die Pro Musica-Plakette verliehen wurde. Seit mindestens 100 Jahren bestehen die ausgezeichneten Vereine und „haben bewiesen, dass Sie etwas besitzen, was beim Singen und Musizieren sprichwörtlich unverzichtbar ist: einen langen Atem“, so Achim Hallerbach, Präsident des Landesmusikverbandes bei der Preisverleihung in Bingen.