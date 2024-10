Das Moderationsteam der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei – Menschen 60+ Lust am Ehrenamt vermitteln“ in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal lädt interessierte Menschen mit eigenen Ideen zu einem gemeinsamen Treffen ein. Dieses findet am Mittwoch, 30. Oktober, von 15 bis 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Schönenberg-Kübelberg, Rathausstraße 8, statt.

Die Besucher können die aus dem Projekt entstandenen und erfolgreichen Projektgruppen kennenlernen, welche sich aktuell mit folgenden Themen beschäftigen: Natur und Umwelt, Leseclub für Grundschüler, Weihnachtskrippe in Kübelberg, Spieletreff für Erwachsene und Theaterspielen. Auch in anderen Orten in Rheinland-Pfalz haben sich Menschen zusammengetan und beispielsweise Rad-Treffs, kreative Gruppen und Ähnliches gegründet. „Viele Anliegen können mit Hilfe des Moderationsteams und der Unterstützung aus Mainz umgesetzt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Interessierte können sich laut Mitteilung den bestehenden Gruppen anschließen. Das Motto laute: „Machen Sie das, worauf Sie Lust haben.“ Informationen gibt es unter wir-tun-was.rlp.de. Das Moderationsteam besteht aus Barbara Kobza, Birgit Ley, Mona Schuck und Tobias Weber.