In Wolfstein hat sich eine ehrenamtliche Truppe gebildet, die Grünflächen, Beete und Pflanzkübel in der Stadt verschönern will. Gesucht werden Helfer, Beet-Paten und Spender. Weiter geht’s am Samstag, 12. Oktober.

Seinen ersten Einsatz hatte das mittlerweile auf 16 Teilnehmer angewachsene „Green-Team“, das federführend von Stadtbürgermeister Christian Nickel und Stadträtin Nicole Schenkel-Zureikat geleitet wird, am Samstag auf dem Rathausplatz. Die vorhandenen Beete wurden vorbereitet und neu angelegt. Mit viel Spaß beim Arbeiten haben sich die Wolfsteiner ans Werk gemacht, um insektenfreundliche, pflegeleichte Pflanzen zu setzen. Dabei wurden die Beete so angelegt, dass das ganze Jahr über etwas blüht.

Das Pflanzenspektrum reicht von Salbei, Astern, Currykraut, Katzenminze, Narzissen, Nelken, Lilien, Goldnesseln bis hin zu Knäul-Glockenblumen und Etagenerika – eine bunte Blütenmischung, die auch dem menschlichen Auge beim Verweilen auf dem Platz schmeicheln soll. Viele Pflanzen stammen aus dem Privatbesitz der Teilnehmer durch Teilung groß gewordener Pflanzen. Pflanzenspenden der Wolfsteiner Blumenstube sowie der Gärtnerei Geras Kräuter ergänzten die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Hobbygärtner, eine davon Marianne Gruber.

„Jeder eine Stunde“

Stadtbürgermeister Christian Nickel hofft, dass neben einer schöneren Optik und dem ökologischen Nutzen die Aktivitäten auch einen Anstoß zum Mitmachen für weitere Wolfsteiner geben: „Positiver Nebenaspekt: Man lernt neue Leute kennen.“ Gruber und Nickel sind sich einig: „Wenn jeder eine Stunde investieren würde, wäre viel erreicht, und vielleicht ist es ja ansteckend“. Durch das Engagement sollen die städtischen Arbeiter entlastet werden und damit die Beete auch in Zukunft gepflegt werden. Es gibt bereits ehrenamtliche Beet-Paten, die sich eigenverantwortlich kümmern sollen.

Kita und Schule animieren

Mit dem Engagement am Rathausplatz endet die Aktion nicht, vielmehr war es der Startschuss für weitere Begrünungsprojekte. „Als nächstes steht der Brunnen in der Schlossgasse an“, berichtet der Stadtbürgermeister, dessen Hoffnung es ist, dass das Engagement weitere Früchte trägt und die Einwohner animiert werden, vor ihrer eigenen Haustür mehr schön zu machen. Die bisherige Rückmeldung auf die Aktion sei durchweg positiv, und es gibt Überlegungen, Kita und Grundschule mit ins Boot zu holen, erzählt Nickel.

Info

Wer sich der Gruppe anschließen möchte, kann sich unter wolfstein@vg-lw.de melden.