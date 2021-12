Das Ehepaar Julian und Svenja Eckstein hat am Donnerstag in Glan-Münchweiler, Homburger Straße einen Edeka-Markt eröffnet. Der Markt steht auf dem Gelände des ehemaligen Bauunternehmens Hanz. Der neu gebaute Vollsortimenter bietet eine Auswahl von über 20.000 Artikeln auf rund 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Für das Ehepaar ist es neben dem Edeka-Markt in Altenglan nun der zweite Vollsortimenter, den sie betreiben. In Glan-Münchweiler beschäftigen die beiden 35 Mitarbeiter. Der neue Markt hat montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet.