Betrügern ist es am Donnerstag gelungen, ein älteres Ehepaar aus Kusel mit dem klassischen „Enkeltrick“ um eine fünfstellige Summe zu erleichtern. Das Paar erhielt laut Polizei einen Anruf ihres angeblichen Enkels, der eine größere Summe Bargeld benötige, um sich ein Auto zu kaufen. Durch geschickte Gesprächsführung in mehreren Telefonaten sei es dem Betrüger gelungen, das Ehepaar dazu zu veranlassen, das Geld von ihrem Konto abzuheben und an eine ihnen unbekannte Dame zu übergeben, die das Geld dem Enkel überbringen sollte. Bei einem späteren Anruf bei ihrem Enkel stellte sich dann aber heraus, dass dieser kein Auto kaufen wollte und sich derzeit im Ausland aufhält. Im Laufe des Donnerstags seien bei der Polizei noch weitere Meldungen über betrügerische Anrufe eingegangen, bei denen sich die Täter als Polizeibeamte ausgaben. Doch die Betrüger blieben hier erfolglos: Die Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und beendeten die Gespräche.