Statt an einem Tag pro Woche wird das ehemalige Landesimpfzentrum auf dem Windhof ab kommender Woche vorerst gar nicht mehr öffnen. Wie Kreissprecherin Karla Hagner mitteilte, werden am Mittwoch, 26. Januar, 14 bis 18 Uhr, vorerst zum letzten Mal Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Am Montagvormittag gab es noch zu mehreren Uhrzeiten freie Termine.

Vermutlich auch wegen zahlreicher Impfangebote in den Gemeinden des Kreises – so wurden viele Sonderimpfaktionen veranstaltet, und auch der Impfbus war wiederholt im Kreis unterwegs – sei in den vergangenen Wochen die Nachfrage nach Impfungen auf dem Windhof rückläufig gewesen, betont Hagner. Zunächst wurden dann die Öffnungszeiten reduziert, nun werden die Pforten des ehemaligen Impfzentrums nach knapp zwei Monaten wieder geschlossen.