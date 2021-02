[Aktualisiert 15.30] Die Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern hat am Donnerstag einen 61-Jährigen Mann wegen heimtückischen Mordes verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er im Juli vergangenen Jahres seine im Bett liegende Frau mit einer mehr als zwei Kilogramm schweren Eisenstange erschlagen hat. Weil er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war, muss der Mann aber nicht ins Gefängnis, sondern wird dauerhaft in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. Dem psychologischen Sachverständigen zufolge leidet der 61-Jährige an einer paranoid-halluzinatorischen Psychose. Der Verurteilte kann sich nach eigener Aussage nicht an die Tat erinnern. Unter Tränen gab er an, dass es ihm leid tue und er seine 14 Jahre ältere Frau geliebt habe. Unmittelbar nach der Tat baute der 61-Jährige einen Unfall zwischen Odenbach und Medard – wohl um sich selbst das Leben zu nehmen. Er überlebte schwer verletzt.