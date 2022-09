Er biss seiner Frau so tief ins Kinn, bis sie blutete. Er entwendete ihr vier Hundewelpen, ihre Schreckschusspistole und ihr Handy. Er bedrohte sie mit einer silbernen Schusswaffe und drohte, das gemeinsame Zuhause anzuzünden. Das alles wirft die Staatsanwaltschaft Zweibrücken einem Saarländer vor, der im südlichen Kreis Kusel wohnt. Der Endfünfziger muss sich am Dienstag ab 9 Uhr am Amtsgericht Landstuhl verantworten. Er wird aus dem Gefängnis zum Gericht gefahren, weil er zurzeit eine Haftstrafe wegen anderer Delikte verbüßt. Im April hatte der Mann versäumt, ins Gefängnis zu kommen, um diese Haftstrafe anzutreten. Im April ereigneten sich aber auch die obigen Vorfälle, woraufhin die Polizei mit dem Hubschrauber nach dem Mann suchte. Nachdem der Mann schließlich hinter Gittern saß, brachte seine Frau am heimischen Briefkasten einen großen Zettel mit dem Hinweis an, dass der Gatte sich nicht zu Hause aufhalte und Post an ihn ins Gefängnis geschickt werden müsse; es folgte die Adresse der Haftanstalt.