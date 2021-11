Ein Taschendieb hat am Donnerstag in einem Discounter in der Industriestraße zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, stahl der Unbekannte in einem Moment der Unaufmerksamkeit die Geldbörse aus der Tasche einer Frau. Offenbar hatte die Geschädigte ihre Pin-Nummer für die Bankkarte im Geldbeutel hinterlegt. Folge: Der Täter hob wenig später an umliegenden Automaten Geld vom Konto der Frau ab. Der Schaden liegt laut Polizei um niedrigen vierstelligen Bereich.