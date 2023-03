Eine Streife hat am Donnerstagabend einen 17-Jährigen auf einem E-Scooter in der Bahnhofstraße gestoppt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass die erforderliche Versicherung abgelaufen war. Gegen den Fahrer und Halter wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.