Mehrere Diebstähle aus Garagen sind der Polizei am Mittwochmorgen gemeldet worden. Wie diese mitteilt, ist ein Unbekannter zwischen 1 und 4 Uhr nachts in mehrere unverschlossene Garagen eingestiegen und hat dabei unter anderem ein hochwertiges E-Bike, ein Baustellenradio sowie mehrere Werkzeuge gestohlen. Die Beamten konnten Spuren und Videoaufnahmen sichern, die derzeit ausgewertet werden. Die Schadenshöhe bewegt sich im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.