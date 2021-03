Bürger, die sich beim Impfen nicht an die Termine halten, gefährden sich und andere.

Der Landkreis Kusel organisiert im Auftrag des Landes die Impfungen auf dem Windhof für seine Bürger. Den Eindruck, den die Verantwortlichen dabei machen, spricht dafür, dass sie wissen, was sie tun. Bei den Kommunen scheint das Krisenmanagement besser zu funktionieren als in Berlin.

Das Problem mit den Wartenden, die viel zu früh vorbeikommen, ist auch eine Generationenfrage. Wer kennt sie nicht: die älteren Mitbürger, die gewohnt sind, sich lieber überpünktlich auf den Weg zu machen, um ja nicht zu spät zu kommen. Während einer Pandemie, bei der es auch darum geht, nicht in einer Warteschlange zu stehen, ist dieses Verhalten kontraproduktiv.

Die Abläufe im Impfzentrum sind gut vorbereitet und eingespielt. Wer früher oder später kommt, gefährdet diesen Ablauf.

Auf dem ehemaligen Kasernengelände gibt es auch keine Parkplatzprobleme. Es braucht keiner zu bangen, sein Auto nicht abstellen zu können. Es ist auch nicht so, dass jemand früher drankommt, wenn er deutlich früher als bestellt vorstellig wird. Und für jeden, der einen Termin hat, ist auch an dem Tag Impfstoff vorrätig.

Die Menschen sind im Kampf gegen die Pandemie müde. Manche, deren wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel steht, frustriert und ratlos. Wieder andere haben Angehörige verloren, was noch schwerer wiegt. Trotzdem ist jetzt Durchhaltevermögen gefordert. Nichts ist in diesen Tagen daher wichtiger, als die Bevölkerung so schnell es nur irgendwie geht, durchzuimpfen. Dass dies viele Komponenten hat, von der Verfügbarkeit der Impfstoffe bis hin zur Impfbereitschaft, ist auch klar.