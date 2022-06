Das Duo Palatino, bestehend aus Christiane Meininger und Volker Höh, spielt am Sonntag, 26. Juni, in der Kirche St. Veit ein Programm mit dem Titel „All Time Favourites“. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Sowohl die Flötistin Christiane Meininger als auch der Gitarrist Volker Höh stammen aus der Pfalz. Am 26. Juni will das Duo Palatino seinen Zuhörern in Konken Serenadenmusik präsentieren. Das Programm umfasst romantische Balladen und virtuose Tänze. Unter anderem stehen Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart auf der Liste. Das Publikum soll sich bei der ihm dargebotenen Musik entspannen können.

Ein Mozart-Fan und ein vielseitiger Gitarrist

Die beiden Musiker sind „wie vormals die Kollegen im 19. Jahrhundert aus dem Kuseler Musikantenland in die Welt gezogen, bevor sie sich auf Anregung eines befreundeten Kulturmanagers zu einem Duo zusammengefunden haben“, heißt es in der Pressemitteilung zur Entstehungsgeschichte des Duos. Zu Meiningers Markenzeichen zählt die Verwirklichung neuer musikalischer Ideen und origineller Projekte, für die sie mit Komponisten auf der ganzen Welt zusammenarbeitet. Zugleich ist sie ein bekennender Fan der Kammermusik von Mozart und dessen Zeitgenossen.

Volker Höh ist ein vielseitiger Gitarrist. Als Solist, zusammen mit Orchestern und in kammermusikalischen Besetzungen ist er – auch als Kulturbotschafter für das Goethe-Institut – auf den internationalen Konzert- und Festivalbühnen zu Hause. Der Eintritt zum Konzert ist frei.