Kathrin und Manuel Lothschütz gastieren als „DoubL“ am Freitag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr in der protestantischen Kirche Altenkirchen. Es ist das erste Konzert in der Kirche seit der Pandemie.

Die Musicaldarstellerin und der Musiker Manuel Lothschütz haben sich auf der Theaterbühne in Mayen kennen und lieben gelernt. Seit 2014 sind sie Teil der Band Christmas unplugged, mit der sie große Erfolge feiern. Sie sind zudem mit ihrem Duo „DoubL“ unterwegs, mit dem sie nicht nur Hochzeiten und Taufen eine musikalische Note verleihen, sondern auch mit einem abwechslungsreichen Programm stimmungsvolle Konzertabende gestalten.

In Altenkirchen präsentieren sie ein kunterbuntes Potpourri aus bekannten (Roxette, U2, Coldplay), aber auch unbekannten Songs mit individuell arrangierten Interpretationen, verbunden mit vorgelesenen Texten von Jürgen Brandtner und stimmungsvollen Liedtextübersetzungen. Tickets im Vorverkauf gibt es für 14 Euro bei Wein König, Brücken, in der Brücken Apotheke und im protestantischen Pfarramt Altenkirchen (bitte vorab anrufen: 06386 218). An der Abendkasse kosten die Karten 16 Euro. Die Veranstaltung findet mit der Regelung 3G statt.