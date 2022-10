Das Duo der Deutschen Einheit gab am Tag der Deutschen Einheit in der Stadtkirche in Kusel ein Konzert mit Orgel und Klavier.

Es besteht aus Andreas Marquardt aus Saalfeld (Thüringen) und Torsten Laux aus Erfenbach bei Kaiserslautern. Marquardt ist Kantor, Laux Professor für Orgel an der Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule und der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth. Die etwa 30 Besucher hörten von Gustav Merkel die vierhändige Sonate d-Moll, opus 30 für Orgel. Marquardt am Klavier und Laux an der Orgel spielten auch die fünfte Sonate D-Dur, opus 65 von Mendelssohn. Beide Komponisten seien Grenzgänger gewesen, berichtete Marquardt. Merkel war Organist an der katholischen Waisenhauskirche und an der evangelische Kreuzkirche in Dresden. Mendelssohn stamme aus einer jüdischen Familie, sei aber protestantisch getauft. Das Duo spielte außerdem die Originalfassung von Prélude, Fugue et Variation opus 18 für Klavier und Orgel von César Franck. Laux trug zudem sein eigenes Werk „Fünf Psalmen“ vor, bevor das Duo den „Bolero“ von Maurice Ravel interpretierte. Dekan Lars Stetzenbach las zwischen den Beiträgen Psalmtexte.