Wer in den kommenden Tagen das Haus verlässt, sollte den Regenschirm immer bei sich haben. Eine Änderung der Wetterlage hin zu Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen wird es vorerst nicht geben.

In den nächsten Tagen ziehen weitere Tiefdruckgebiete mit ihren Schlechtwettergebieten über Mitteleuropa hinweg. Dabei wird zunächst milde, am Wochenende aber auch kältere Polarluft in unsere Region transportiert.

Vorhersage

Donnerstag: Zunächst fällt aus dichten Wolken gelegentlich Regen. Nach einer kurzen Beruhigungsphase am Nachmittag mit einigen Aufhellungen erreicht uns gegen Abend von Westen das nächste Regengebiet. Die Temperaturen liegen im milden Bereich. Der Wind weht phasenweise spürbar.

Freitag: Ein lebhafter Südwestwind treibt kompakte Schichtwolken vor sich her, aus denen es immer wieder regnet. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Samstag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit etwas Sonnenschein dominieren auch zu Beginn des Wochenendes die Wolken. Vereinzelt treten Schauer auf. In der kälteren Luftmasse können sich dann auch wieder einige Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Der Wind schwächt etwas ab.

Sonntag: Einige Aufheiterungen wechseln sich mit dunklen Wolken ab. Teilweise geht Schauer in Form von Regen, Schneeregen oder Graupel nieder. Örtlich ist am Morgen Frost möglich, im Tagesverlauf wird es deutlich milder. Der Wind kann tagsüber böig auffrischen.

Weiterer Trend

Bis Mitte nächster Woche geht es durchwachsen weiter. Mal fällt Regen, mal gehen Schauer nieder. Zwischendurch lässt sich auch kurz die Sonne blicken. Nach vorfrühlingshaftem Wochenbeginn sinken die Temperaturen zur Wochenmitte wieder.