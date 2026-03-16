Der TTC Brücken und der TTC Oppau streiten sich die Aufstiegsrelegation. Beide treffen am Freitag in Brücken aufeinander. Die Gastgeber haben dabei mehr Druck.

Das war wahrlich eine große Chance für den TTC Brücken, sich in der 1. Pfalzliga den Türspalt zur Aufstiegs-Relegation ein wenig mehr zu öffnen. Doch in Pirmasens gab es eine überraschende Niederlage. Da aber auch Konkurrent TTC Oppau Federn ließ, ist die Ausgangslage zumindest ähnlich wie vor dem vergangenen Wochenende. „Ziel ist die Relegation, wir wollen Zweiter werden. In der Relegation ist dann normalerweise nix drin“, erklärt Thorsten Mootz, Vorstandsmitglied des TTC Brücken. Zu stark sind die potenziellen Gegner.

Am vergangenen Samstag allerdings, da musste Brücken gegen den Abstiegskandidaten 1. TTC Pirmasens überraschend Federn lassen. Gegen die Schuhstädter lag der Tabellenzweite bereits nach den Doppeln im Rückstand. Pirmasens baute anschließend den Vorsprung immer weiter aus. Beim Stand von 3:8, bis dahin hatten nur Volker Altschuck und der frisch gebackene Senioren-Südwestmeister Thomas Schimek ein Einzel gewonnen, sah es nach einer deutlichen Niederlage für den Aufstiegsaspiranten aus. Doch dann drehte sich das Spiel gewaltig, in dem Brücken bis dahin gleich drei Spiele über die volle Distanz verloren hatte.

Ins Abschlussdoppel gerettet

Schimek, Daniel Stucky, Markus Dreier und eben Mootz gewannen nacheinander gegen ihre Pirmasenser Kontrahenten. So rettete sich der TTC Brücken doch noch ins Abschlussdoppel.

Kai Lothschütz und Markus Dreier, die ihr Doppel zum Auftakt noch gewonnen hatten, bekamen gegen Lukas Kilian/Sebastian Stumptner, die beiden Topspieler des 1. TTC Pirmasens, dann aber wenige Möglichkeiten und zogen in drei Sätzen den Kürzeren. Die 7:9-Auswärtsniederlage war nur deshalb eher zu verkraften, weil der Kontrahent um den zweiten Tabellenplatz vom TTC Oppau ebenfalls schwächelte. Trotz stetiger Führung verpasste es Oppau gegen den TTV Albersweiler, doppelt zu punkten, und musste mit dem Schlussakkord, dem Abschlussdoppel, doch noch das 8:8 hinnehmen. Bereits eine Woche zuvor unterlag der TTC Oppau mit 6:9 gegen den TTC Germersheim und büßte Punkte ein.

Beide punktgleich

Brücken und Oppau stehen nunmehr mit 22:10 Punkten da, nur das Spielverhältnis unterscheidet die beiden Mannschaften. Dieses schlägt jedoch deutlich zugunsten der Brücker aus. Am kommenden Freitag (20 Uhr) treffen die beiden Teams in Brücken aufeinander. Sollte das Heimteam das Duell für sich entscheiden, ist es jedenfalls Tabellenzweiter. Bei einem Remis oder einer Niederlage ist Brücken deutlich im Nachteil. Denn die Brücker treffen dann noch auf den Meister vom TV Wörth, der bereits als Aufsteiger feststeht. „Wörth wird verdient Meister, Oppau ist in Bestbesetzung auf Augenhöhe mit uns“, schätzt Mootz die Lage ein.

Eine Liga darunter, in der 2. Pfalzliga West, hatte der TTC Brücken II wie erwartet beim 2:9 gegen den Meister vom TTC Nünschweiler II das Nachsehen. Die Lage im Abstiegskampf wird indes immer bedrohlicher. Denn die Brücker Zweite wird fast sicher punkten müssen, um nicht noch vom TTC Bann überholt zu werden, und dann doch noch in die Abstiegs-Relegation zu müssen. Ein Remis gegen die SG Hochspeyer, derzeit Tabellenvorletzter, ist fast sicher von Nöten. Denn Konkurrent TTC Bann spielt parallel gegen Ligaschlusslicht SV Mörsbach II und gilt als klarer Favorit. Glücklicherweise aus Sicht des TTC Brücken II unterlag der TTC Bann am vergangenen Samstag knapp mit 7:9 in eigener Halle gegen den SV Mörsbach I.