Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Kellerduell treffen die Spielgemeinschaften Breitenbach/Dunzweiler und Theisbergstegen-Etschberg aufeinander. Beide sind in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen in der A-Klasse. Damit das so bleibt, müssen aber eigentlich beide dreifach punkten.

Drittletzter und gerade mal 13 Punkte in 18 Spielen eingefahren, dazu ein Torverhältnis von minus 30 – die Saison verläuft so überhaupt nicht nach dem Geschmack der Breitenbacher. „Klar