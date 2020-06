Aufmerksame Nachbarn in der Straße Im Prenkel haben am Dienstagnachmittag verhindert, dass eine 81-jährige Frau auf Betrüger hereinfällt. Nach Angaben der Polizei hatten zwei „Wanderarbeiter“ die ältere Frau dazu überredet, ihre „defekte“ Dachrinne zu reparieren. Die Kosten von 30 Euro pro laufenden Meter erschienen auch zunächst nicht überteuert. Doch zum Abschluss der 80-minütigen Arbeiten verlangten sie nach Angaben der Ordnungshüter stolze 3000 Euro. Zu diesem Zeitpunkt hätten allerdings Nachbarn der Frau bereits die Polizei verständigt. Zudem sei den beiden „Handwerkern“ klar gewesen, dass die Nachbarschaft ihre Preisverhandlungen mit Argusaugen verfolgte. Deshalb begnügten sie sich schließlich mit 400 Euro und eilten davon, noch bevor die Polizei eintraf. Doch aufgrund der Fahrzeugbeschreibung seien die beiden Arbeiter noch am gleichen Tag bei Wörrstadt kontrolliert und ihre Personalien festgestellt worden.