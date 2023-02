Im Unteren Glantal herrschte am Samstagabend Dschungelfieber: Der Karnevalverein „Fröhlich“ 1873 Odenbach hat gezeigt, was in ihm steckt. Beim Programm wirkten aber auch gern gesehene Nachbarn fleißig mit – etwa die vielen Tänzerinnen aus Lauterecken, die die Bühnenbretter in der vollbesetzten Halle beben ließen.

Mitwirkende

Tanz: Veldenzgarde, Sunshine Girls, Dancing Angels (alle Lauterecken), Bailar (Münsterappel), Diamond Girls (Grumbach), Fire Fighters Männerballett Lauterecken

Bütt’ und mehr: André-Marc Steil, Nic und Tobi, Kerstin Krähe und Andrea Knecht, Margot Haack und Uwe Mareczek, Playback-Show André-Marc Steil, Sketch „Prominenz von Odenbach“.

Elferrat mit Präsident Dominik Schumacher und Vorsitzendem Mathias Groß

(Angaben des Vereins)