Das war aber mal höchst ansteckend: Dschungelfieber ist am Samstagabend in der prallvollen Halle in Medard grassiert. Symptome, die sich bei der vierstündigen Sitzung Bahn brachen: Lachkoller, Klatschkanonaden und Beifallsgeschrei. Starke Sache.

Mitwirkende der Sitzung

Tanz: Sunshine Girls, Veldenzgarde, Lollipops, Dancing Angels, Funkenmariechen Lina Wolf

Tanzparodie: Männerballett Hohenöllen, Tanzpaar Michelle Nagel und Daniel Größl, Butzlabbegeschwader und SVM-Männerballett

Bütt/Sketch: Alexandra Osterritter, Regina Nagel und Michelle Nagel, Tobias Klinker und Nicolai Andrejwic, Margot Haack und Uwe Mareczek

Gesang: Callbacher Goldkehlcher (Veranstalter-Angaben)

Sitzungspräsidentin: Regine Nagel