Nach der Sperrung des Dorfgemeinschaftshauses aus Brandschutzgründen rückt die Turnhalle in den Fokus. Entscheidend ist dort die Holzverkleidung an Wänden und Decke.

Immer strengere Brandschutzanforderungen für öffentliche Gebäude stellen auch die Ortsgemeinde Erdesbach vor wachsende Herausforderungen. Gleich zwei kommunale Gebäude sind derzeit von Prüfungen und Auflagen der Kreisverwaltung betroffen. Bereits vor einiger Zeit musste das Dorfgemeinschaftshaus gesperrt werden. Bei einer Überprüfung hatte die Kreisverwaltung erhebliche Mängel beim Brandschutz festgestellt.

Nun ist auch die örtliche Turnhalle in den Fokus der Behörden geraten. Wie Ortsbürgermeister Alexander Altmaier mitteilt, wurden auch für dieses Gebäude Bedenken im Bezug auf den Brandschutz geäußert. Die Turnhalle wurde vor genau 50 Jahren errichtet. „Über lange Zeit hinweg gab es keine Einwände hinsichtlich des Brandschutzes“, erklärt Altmaier. Bei der jüngsten Prüfung sei jedoch vor allem die Holzverkleidung an den Wänden und der Decke beanstandet worden. Diese könnte im Brandfall unter Umständen eine Gefahr darstellen. Die Ortsgemeinde müsse das nun überprüfen lassen.

Ein Erschwernis: Fehlende Baupläne

Um die Situation beim Dorfgemeinschaftshaus zu klären, hat die Gemeinde bereits ein Architekturbüro beauftragt. Das Büro verfüge über entsprechende Sachverständige und soll einen Brandschutzplan erarbeiten. Allerdings gestaltet sich die Vorbereitung aufwendiger als zunächst angenommen, sagt Altmaier: Von dem im Jahr 1836 errichteten Gebäude existieren keinerlei Baupläne mehr. Deshalb müsse zunächst ein vollständiger Plan des Gebäudes erstellt werden. Allein für diese Vorarbeiten rechnet die Gemeinde bereits mit Kosten von rund 4500 Euro – noch bevor überhaupt Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes umgesetzt werden können.

Auch für die Turnhalle soll dieses Büro nun tätig werden und feststellen, ob von der Holzverkleidung überhaupt eine Gefahr für die Turnhalle ausgeht. Für das kleine Erdesbach bedeutet dies erneut zusätzliche Ausgaben. „Das ist wieder mit Kosten verbunden“, betont Altmaier. Die Gemeinde hofft dennoch, auf diese Weise möglichst bald Klarheit darüber zu erhalten, welche Maßnahmen erforderlich sind, um beide Gebäude künftig wieder beziehungsweise weiterhin sicher nutzen zu können.