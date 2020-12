Der Bundesverband Bildung und Erziehung warnt vor Gewalt gegen Lehrer. Im Kreis Kusel schlagen die Schulleiter noch keinen Alarm.

Psychische und physische Drohungen, auch über das Internet, würden an allen Schulformen zunehmen, heißt es auf Bundesebene. Wie der Verband berichtet, beobachteten zwei von drei Schulleitungen in den vergangenen fünf Jahren direkte psychische Gewalt gegen Kollegen.

„An einen Fall, bei dem es zur körperlichen Gewalt gegen eine Lehrkraft kam, kann ich mich nicht erinnern“, sagt Uwe Steinberg, Leiter der Integrierten Gesamtschule (IGS) Schönenberg-Kübelberg.

Sein Kollege Michael Riefer, Leiter der Berufsbildenden Schule (BBS) Kusel, kann ebenfalls keinen Anstieg feststellen – im Gegenteil: „Ich muss sagen, dass ich da an unserer Schule eher einen Rückgang sehe – gerade bei Themen wie Gewalt oder auch Vandalismus“ , sagt Riefer.

Brennpunkt Soziale Medien

Im Schulbetrieb sehen die Pädagogen keine großen Probleme. Ein wenig anders verhält es sich aber bei WhatsApp, Facebook und Co. „Was im Internet in den sozialen Medien passiert, entzieht sich zu großen Teilen unserer Kenntnis. Gerade die WhatsApp-Gruppen sind prädestiniert dafür, sich über die Schule und einzelne Lehrer aufzuregen“, weiß Steinberg.

Riefer kennt dieses Phänomen auch, sieht hier aber auch nicht die Lehrer im Fokus: „Wir bekommen schon ab und an mit, dass sich die Schüler in den sozialen Medien untereinander beschimpfen. Dass da aber auch gegen Lehrer gehetzt wird, ist mir nicht bekannt.“

Etwa anders sieht es Katja Zielinski, Rektorin der Realschule Plus Lauterecken-Wolfstein. „Die Fälle, in denen Lehrer im Internet oder in WhatsApp-Gruppen von Schülern angegriffen und beleidigt werden, sind auf jeden Fall in den vergangenen Jahren angestiegen.“ Körperliche Angriffe habe es zwar keine gegeben, der verbale Schlagabtausch sei allerdings rauer geworden.

„Die Hemmschwelle hat sich auch hier definitiv verschoben“, sagt Zielinski, die aber deutlich macht, dass es sich dabei um Einzelfälle handele. Oft bekomme man von den Vorfällen gar nur etwas mit, weil es andere Schüler gebe, die so etwas bei der Schulleitung meldeten. „Denen geht das dann auch zu weit“, weiß die Rektorin.

Eltern im Fokus

Doch nicht nur die Schüler nutzen die sozialen Medien. „Es ist durchaus auffällig, dass sich nicht nur die Schüler zum Beispiel über WhatsApp-Gruppen austauschen. Auch gerade die Eltern sind oft in solchen Gruppen vernetzt“, berichtet Steinberg. „Meinungsverschiedenheiten mit Eltern sind tatsächlich eher ein Problem, als Auseinandersetzungen mit Schülern. Das ist aber kein wirklich neues Phänomen, und ich kann jetzt nicht sagen, dass es da in den vergangenen Jahren zu einem Anstieg gekommen wäre“, fügt Riefer hinzu.

Mit den Eltern habe man aber naturgemäß nicht so viel Kontakt, weshalb schwelende Probleme unbemerkt wachsen könnten. Anders verhalte es sich bei den Schülern. Im täglichen Umgang miteinander sei es einfacher, Probleme zu klären. „Da kann man so manche Angelegenheit im persönlichen Gespräch schnell aus der Welt schaffen. Aber gerade in den WhatsApp-Gruppen kann sich ein Thema auch schnell mal verselbstständigen“, weiß Steinberg.

Zahlen, wie viele Angriffe gegen Lehrer im Kreis Kusel zu verzeichnen sind, konnte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier auf Anfrage nicht nennen. Sie verweist auf die Kriminalstatistik der Polizei.

Ein Blick in die entsprechenden Tabellen weist bei den Straftaten gegen Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz einen leichten Anstieg von 101 Fällen im Jahr 2015 auf 117 Fälle im Jahr 2019 aus. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres wurden 44 Fälle verzeichnet. Bei den weiteren Straftaten im Zusammenhang mit dem Thema Schule stieg die Anzahl in Rheinland-Pfalz von 67 im Jahr 2015 auf 70 im Jahr 2019. Im ersten Halbjahr 2020 wurden 20 Fälle erfasst. In beiden Tabellen stehen Körperverletzung und Bedrohung ganz oben auf der Liste der Delikte.