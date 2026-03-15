Wie geht es mit dem ehemaligen Gasthaus Bauer, besser bekannt als „Bauersch“, in Brücken weiter? Das Gebäude ist sanierungsbedürftig, doch das Geld fehlt.

Das alte Gasthaus Bauer in Brücken ist in die Jahre gekommen. Genutzt wird das „Bauersch“ derzeit bei der Kerb. Und die „Brigger Braufreunde“ gehen hier ihrer Leidenschaft nach und brauen – wie der Name der Truppe besagt – ihr Bier. Ansonsten ist „Bauersch“ kaum noch zu gebrauchen. Früher war das anders. Dort trafen sich die Mitglieder von Vereinen und Gruppen, es galt als perfekte Versammlungsstätte. Andere schoben im Keller auf der Kegelbahn eine ruhige Kugel.

„Es wäre schon wünschenswert, das Gebäude zu erhalten, es als Multifunktionssaal wieder in Gebrauch zu nehmen“, unterstreicht Ortsbürgermeister Christof Dahl. Aber es fehlt der Gemeinde einfach am Geld. Mehrere Anläufe, an Zuschüsse für die Sanierung zu gelangen, waren nicht erfolgreich.

Idee: Abreißen und einen Investor bauen lassen

Aus diesem Grund gebe es mittlerweile eine Fraktion im Gemeinderat, die dafür plädiere, das Anwesen abzureißen und das Gelände an einen Investor zu verkaufen, der dort Wohnraum schaffen könnte. Das wäre doch eine Win-Win-Situation, meinten die einen. Die anderen sprächen sich für den Erhalt von „Bauersch“ aus. „Doch ohne Fördermittel geht da gar nichts“, bekräftigt der Ortsbürgermeister. Er rechnet mit Kosten im Bereich von etwa 900.000 Euro oder noch mehr, ohne sich festlegen zu wollen. „Das können wir uns in Anbetracht unseres Haushalts nicht leisten.“ Noch ist indes nichts entschieden.