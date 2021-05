Im November stehen in den weiterführenden Schulen gewöhnlich Tage der offenen Tür an. Eltern und Viertklässler streifen dann durchs Schulhaus – das geht in diesem Jahr nicht. Doch die Schulen haben alternative Möglichkeiten gefunden, um zu präsentiert, was die jungen Schüler in ihrer Einrichtung so erwarten könnte.

Realschule Plus Lauterecken-Wolfstein: „Morgen hätten wir normal den Tag der offenen Tür“, erklärte Schulleiterin Katja Zielinski am Freitag. Auch die Elternabende, die gewöhnlich im Winter stattfinden, werden wohl kaum zu realisieren sein, auch nicht im Januar, befürchtet sie.

In einem digitalen Format sollen die potenziellen Neuschüler – sowohl der fünften Klassen als auch der Fachoberschule – Informationen und Einblicke in den Schulalltag bekommen. Dazu seien kurze Videos gedreht worden, die Unterrichtssequenzen zeigten. Selbst Drohnen seien durchs Schulgebäude geflogen worden, erzählt Zielinski. Ein Team aus Lehrern und der Technik-AG stelle das Material nun zusammen. Bereits jetzt stehe die Schulleitung bei konkreten Anfragen von Eltern sowohl telefonisch als auch per E-Mail zur Verfügung.

Realschule plus Altenglan: Eine Alternative war bereits geplant: Ein Tag der offen Tür mit Workshops in der Turnhalle. Auch das geht nun nicht. Und so wird auch in Altenglan an einer digitale Präsentation für die Homepage gearbeitet: Fotos, kurze Texte, aber auch ein Video sollen erste Eindrücke vermitteln. Aktuell befindet sich das alles noch in der Planungsphase, berichtete Schulleiterin Katja Albert.

Damit sich Eltern und Kinder gleichermaßen von der digitalen Präsentation angesprochen fühlen, werden Schüler in die Vorbereitungen eingebunden. Online gehen sollen die Informationen etwa Ende November oder im Dezember. Telefonisch und per E-Mail können bereits jetzt Fragen gestellt werden, auch Einzelgespräche werden nach Absprache möglich sein.

Gemeinsame schulartübergreifende Orientierungsstufe des Siebenpfeiffer Gymnasiums Kusel und der Realschule Plus Kusel (GOS): Auf der Homepage des Siebenpfeiffer Gymnasiums befindet sich aktuell unter dem Stichpunkt „Für zukünftige Schüler“ eine leere Seite, doch diese werde in den kommenden Wochen mit einem „bunten Strauß multimedialer Angebote“ ausgestattet werden, verspricht der stellvertretende Schulleiter Marco Schneider. Die Planungen liefen bereits.

Es soll ein Anlaufpunkt mit verschiedenen Modulen entstehen, darunter auch ein Video, Links zu Angeboten der Fachbereiche. Digitale Formulare, selbst die Möglichkeit einer Vorregistrierung seien vorgesehen. „Das machen wir nicht schnell, schnell, sondern es soll gut sein und natürlich in Absprache mit der Partnerschule.“ Für spezielle Fälle soll auch eine Videokonferenz mit der Schulleitung möglich gemacht werden. Erschwert werde die Präsentation der Schule aufgrund der aktuellen Lage der GOS. Wie genau es damit weitergehen wird, ist noch unklar.

IGS Schönenberg- Kübelberg/Waldmohr: „Nähere Infos folgen in Kürze“ heißt es momentan noch auf der Homepage der Schule. Natürlich laufen auch hier schon Vorbereitungen, um Eltern und Schüler digital zu erreichen. Ein Imagefilm, der ein Gefühl für die Schule wecken soll, werde zurzeit erstellt, berichtet Schulleiter Uwe Steinberg. Die Arbeiten daran lägen auch schon in den letzten Zügen.

Zudem wird es zahlreiche Informationen auf der Homepage geben. Eine Power-Point-Präsentation etwa, die sonst am Tag der offenen Tür vorgestellt wurde, soll künftig im Internet zu finden sein. Bereits erledigt ist das Versenden von Info-Flyern an die Grundschulen des Einzugsgebietes. Zudem sind individuelle Gespräche mit der Schulleitung mit Anmeldung möglich. Und die Zeit dränge ja auch noch nicht, befindet Steinberg.

Veldenz Gymnasium Lauterecken: Digital sowie live präsentiert sich das Gymnasium. Wie der Homepage zu entnehmen ist, können Eltern und Kinder in Kleingruppen die Schule besichtigen: jeweils mittwochs am 11. und 25. November sowie am 2. und 9. Dezember, 16 Uhr, Anmeldung unter 06382 92300 ist erforderlich.

Zudem prüft die Schule noch weitere Kontaktmöglichkeiten. Aktuell bietet die Leitung der Orientierungsstufe persönliche Beratungsgespräche an. Termine sind per E-Mail abzustimmen. Häufig gestellte Fragen werden auf der Homepage beantwortet, wie: Kann das Kind mit Freunden in dieselbe Klasse?

Zudem gibt es ein aktuelles Video, das den Schulalltag eines Fünftklässlers zeigt: inklusive Schülerstimmen, Blick in Klassenzimmer, Fachräume und das Gelände – sowie auf manch einen Lehrer.