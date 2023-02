Saarländische Polizisten haben in einem Ort in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Kreis Kusel) eine 26 Jahre alte Frau festgenommen und Häuser durchsucht. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, gewerbsmäßig mit Drogen zu handeln und zwar „mit nicht geringen Mengen“. Beamte des Dezernats für Rauschgiftkriminalität waren mit vier als solche erkennbaren Polizeifahrzeugen im Einsatz. Rund zehn Beamte durchsuchten mit Spürhunden Wohnungen. Dabei wurde die Frau festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Dies bestätigte der Sprecher des Landespolizeipräsidiums Saarland auf Anfrage. Er sagte auf Nachfrage zudem, dass Wertgegenstände sichergestellt wurden. Rechtlich heißt das „dinglicher Arrest“. Dabei werden Sachen, die zumindest halbwegs wertvoll sind, eingezogen, zum Beispiel um eine Geldstrafe zu vollstrecken, die Kosten des Strafverfahrens zu sichern oder um Ersatzwerte zu sichern, weil kein Geld eingezogen werden kann. Das Gerücht, es seien mehrere Hunderttausend Euro Bargeld sichergestellt worden, sei falsch. Der Einsatz erfolgte am 7. Februar zur Mittagszeit. Der Sprecher sagte, weitere Auskünfte könne er nicht geben, um „laufende Ermittlungen“ nicht zu gefährden. Deshalb könne er die Frage, ob gegen weitere Personen ermittelt wird und ob auch Häuser im Saarland durchsucht wurden, nicht beantworten. Nach Informationen der RHEINPFALZ soll sich die Polizei auch in mindestens einer Wohnung in einem Stadtteil von Neunkirchen/Saar umgesehen haben. Ein derartiger Einsatz von saarländischer Polizei in der Pfalz ist ungewöhnlich, erklärt sich aber damit, dass die Staatsanwaltschaft Saarbrücken die Ermittlungen führt und die Straftaten mutmaßlich im Saarland begangen wurden.