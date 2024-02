Während einer Streifenfahrt am Donnerstag wurden Beamten der Kuseler Polizei gegen 19.30 Uhr auf einen weißen BMW-Geländewagen aufmerksam, der auf der Trierer Straße stadteinwärts fuhr. An der Kreuzung zur Haischbachstraße hätte der Fahrer wegen einer roten Ampel anhalten müssen, was er jedoch nicht tat. Folge: Der Fahrer eines bereits querenden Autos musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Unfall zu verhindern. Dieser Autofahrer wird nun als Zeuge gesucht – er soll sich unter der Telefonnummer 06381 9190 bei der Polizei melden. Der BMW-Fahrer wurde kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 55-Jährige unter Drogeneinfluss stand – gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.