Zehn eingeleitete Strafverfahren sind das Resultat einer mehrstündigen Kontrolle von Polizei und Zoll an der Tank- und Rastanlage Waldmohr am Samstag. Wie die Autobahnpolizei Kaiserslautern und das Hauptzollamt Saarbrücken mitteilten, fanden die Zollbeamten in einem Auto 8200 unversteuerte Zigaretten, die in Taschen unter Lebensmitteln versteckt von Polen nach Frankreich gebracht werden sollten. Die hinterzogene Tabaksteuer belaufe sich auf 1500 Euro. Weiterhin stellte der Zoll mehrere Waffen sicher, darunter einen Schlagring und Pfefferspray ohne entsprechendes Prüfzeichen. Laut Mitteilung wurden auch einige Fahrer kontrolliert, die zuvor Drogen genommen hatten, und in einem Fall wurde die Weiterfahrt wegen zu vieler Mängel am Fahrzeug untersagt.