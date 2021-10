Die Polizei hat bei einer Hausdurchsuchung in Eßweiler am Mittwoch diverse Drogen und mehrere Waffen samt Munition sichergestellt. Laut Pressemitteilung fanden die Einsatzkräfte eine Indoorplantage mit Marihuanapflanzen, dazu unter anderem Ecstasy-Pillen und Amphetamin. Über die Drogen hinaus stellten die Beamten zwei Luftgewehre, einen Schlagring, einen Baseballschläger und Munition sicher. Da sich auch Pyrotechnik und selbst hergestellte Sprengstoffe, sogenannte Selbstlaborate, in dem Haus befanden, wurde zusätzlich der Entschärferdienst des Landeskriminalamts informiert, um für den sicheren Abtransport zu sorgen.