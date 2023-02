Wie die Polizei mitteilt, kam am späten Montagabend einer Polizeistreife auf der B420 ein 23-Jähriger auf einem Mofa entgegen. Als er bemerkte, dass die Beamten wendeten, versuchte er vergeblich, mit hoher Geschwindigkeit flüchten. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten eine Alkoholfahne, außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, was er auch einräumte. Auch ist das Moped nicht versichert. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten Drogen in nicht unerheblicher Menge. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Verdacht bestand, dass das Moped manipuliert war, wurde es sichergestellt und soll von einem Sachverständigen begutachtet werden.