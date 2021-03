Volker Zimmer hört zum 30. Juni als Geschäftsführer des Rot-Kreuz-Kreisverbands auf und geht in Rente. Der Brücker hat diese Funktion seit 2013 inne. In seine Zeit fällt unter anderem das Engagement des Roten Kreuzes bei Aufbau und Betrieb der Flüchtlingseinrichtung, für die er sich auch persönlich stark einsetzte. Er saß außerdem in der vergangenen Legislatur für die SPD im Kreistag, hatte aber 2019 einen erneuten Einzug verpasst.

Zimmer ist gut 63 Jahre alt, hätte also noch zwei Jahre machen können. Dem Vernehmen nach war er aber unter anderem darüber sehr enttäuscht, dass die neue, striktere Ausschreibung des Landes für den Sozialdienst in der Flüchtlingseinrichtung dem kleinen DRK Kusel eine erneute Bewerbung wegen der Auflagen und Risiken unmöglich machte. Das DRK steigt damit zum Monatsende auf dem Windhof aus.

Laut Landrat Otto Rubly, der auch Präsident des DRK-Kreisverbands Kusel ist, wird Zimmers Nachfolge in Kürze ausgeschrieben.