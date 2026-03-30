Das Schwimmteam der Paul-Moor-Förderschule aus Kusel war erneut in Bitburg beim Regionalentscheid der Förderschulen dabei. Die Ausbeute kann sich sehen lassen

Das Team der Paul-Moor-Förderschule, bestehend aus vier Schülerinnen und vier Schülern aus je zwei Altersklassen, musste sich in Bitburg gegen zehn weitere Schulteams behaupteten. Die Einzelwettbewerbe waren extrem spannend, von acht möglichen Medaillen in den Einzelrennen konnte die Paul-Moor-Schule drei Gold- und drei Silbermedaillen für sich erschwimmen. Die beiden anderen Schwimmer des Teams verpassten die Medaillenränge nur knapp. Das ließ auf ein tolles Ergebnis hoffen.

Etwas deutlicher wurde die Sache noch, als die 3x25-Meter-Lagenstaffel und die Mannschaftsstaffel, bei der alle Schwimmerinnen und Schwimmer mit von der Partie waren, doch souverän diese doppelt zählenden Wettbewerbe für sich entscheiden konnten. Die Mannschaftsstaffel bestand aus einer Kombination aus Schwimmbretttransport und Ringetauchen. Am Ende konnte die Paul-Moor-Schule sich so beim Regionalentscheid den ersten Platz in der Gesamtwertung sichern und die starken Teams aus Prüm und Bitburg auf die Plätze zwei und drei verweisen. Damit geht der Wanderpokal durch eine starke Mannschaftsleistung zum dritten Mal in Folge nach Kusel. Trainiert werden die Schwimmer und Schwimmerinnen der Paul-Moor-Förderschule Kusel von Matthias Lofi und Stefan Engel.