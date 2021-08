Die beiden Konzerte von The Rumjacks am Freitag, 20. August, und der Rostocker Punkrock-Institution Dritte Wahl am Samstag, 21. August, wurden in den Innenhof der Tuchfabriken verlegt. Das hat der Veranstalter am Mittwochabend mitgeteilt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Es gilt die 3-G-Regel: Zutritt haben negativ Getestete, vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene. Die beiden Konzerte sollten ursprünglich auf dem Kochschen Markt gespielt werden.