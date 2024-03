Es ist wieder soweit: Die Kuh- oder Küchenschelle blüht. Bereits zum dritten Mal bietet die Ortsgemeinde Niederalben am kommenden Sonntag, 17. März, eine geführte Wanderung vorbei an den violetten Blüten der unter Naturschutz stehenden Pflanze an, die am Mittagsfels heimisch ist.

Start ist um 10 Uhr an der Dorfkneipe Zum Steinalbtal (Hauptstraße 25). Niederalbens Ortsbürgermeister Michael Rihlmann zufolge werden drei Strecken angeboten, die von Mitgliedern des Ortsgemeinderates sowie Bürgern geführt werden: fünf, acht und zwölf Kilometer. Die beiden kürzeren Routen starten gemeinsam. Wanderer könnten unterwegs entscheiden, ob sie den längeren oder kürzeren Rückweg nehmen. Anspruchsvoll sind Rihlmann zufolge alle drei Strecken und gutes Schuhwerk Voraussetzung, da es über steile Wege auf die kleine und große Platte mit den Kuhschellen gehe. Der Ortsbürgermeister ist optimistisch, dass die Wanderer am Sonntag blumentechnisch verwöhnt werden. Der Zeitpunkt sei ideal – er hofft, dass dies auch für das Wetter gilt. Im ersten Jahr hätten mehr als 100 Wanderfreudige teilgenommen, im vergangenen Jahr trotz der Regenvorhersage 76.

Zum Abschluss der Wanderung werden gefüllte Klöße (auch vegetarisch) angeboten. Anmeldung beim Ortsbürgermeister unter 06387 993979 zwischen 17 und 20 Uhr.