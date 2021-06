Die ersten beiden Familienrallyes im Kreis sind prima angekommen. Jetzt haben sich der Landkreis, der Kreisjugendring und die Ortsgemeinde Herchweiler zusammengetan, um die dritte Auflage zu organisieren. Für Sonntag, 4. Juli, laden sie ins Ostertal ein.

Mitmachstationen für Jung und Alt werden entlang einer sieben Kilometer langen Strecke aufgebaut. Der Weg, der am Dorfgemeinschaftshaus startet, ist kinderwagentauglich. Zwei Familien dürfen jeweils gemeinsam gehen – also maximal zwei Hausstände. Für die kostenlos Teilnahme ist eine Anmeldung bis 25. Juni erforderlich bei der Abteilung für Jugend und Soziales in der Kreisverwaltung, Telefon 06381 424-215, -174 oder-117 oder an jugendpflege@kv-kusel.de. Die Starttermine zwischen 9 und 14 Uhr werden den Familien etwa eine Woche vorher mitgeteilt.