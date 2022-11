Das Dach des Rammelsbacher Rathauses ist nicht mehr dicht. Um den seitlichen Eingang ist abgesperrt – es könnten Ziegel herunterfallen. Der Raum, in dem Ukraine-Flüchtlinge untergebracht werden sollten, kann nicht genutzt werden.

Der Ortsgemeinderat Rammelsbach vergab die Arbeiten zur Sanierung des Rathausdaches in Umfang von 25.000 Euro. Wie Ortsbürgermeister Thomas Danneck auf Anfrage mitteilte, ist Regenwasser an fünf Stellen in das Obergeschoss eingedrungen, da Dachlatten verfault waren. Das Gebäude kann lediglich über die Tür der Stirnseite betreten werden. Auch der Raum oberhalb des Sitzungssaales, der dem DRK-Ortsverein zur Verfügung gestellt wurde und in dem Ukraine-Flüchtlinge untergebracht werden sollten, musste gesperrt werden.

Die Firma „Richter Bedachungen“ aus Körborn wird bereits in dieser Woche mit den dringenden Sanierungsarbeiten beginnen. Im Auftrag ist auch die Entfernung der beiden Dachgauben enthalten. Das Unternehmen ist seit mehreren Wochen in Rammelsbach tätig, um das Dach der Grillhütte mit Schiefer zu decken.