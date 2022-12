Zwei Windräder befinden sich bereits auf Medarder Gemarkung. Im Oktober hatte der Rat den Weg für zwei weitere Anlagen geebnet. Nun wurde das Gebiet vergrößert, sodass möglicherweise eine weiteres Windrad Platz finden könnte.

In der Nordkreis-Gemeinde sollen Windräder lediglich auf gemeindeeigenen Flächen gebaut werden, hatte der Gemeinderat im Juli beschlossen. Ziel: Alle in der Gemeinde sollen profitieren, Neid und Missgunst gar nicht erst aufkommen. Im Oktober hatte Projektleiter Danyal Hauck vom Unternehmen Gaia eine Potenzialanalyse für Medard und Odenbach vorgestellt. Durch geringere Abstände zur Bebauung (statt 1000 nun 900 Meter) seien zwei Anlagen in Medard und drei in Odenbach möglich.

Die möglichen Medarder Standorte befinden sich nördlich der Ortslage in Richtung Löllbach, Breitenheim und Odenbach. Dort könnte nun sogar ein drittes Windrad gebaut werden, da das Plangebiet erweitert wurde. Der Rat hat den ursprünglichen Planaufstellungsbeschluss für die zwei Anlagen verworfen und den für das größere Gebiet positiv beschieden.

Die Kosten für die Entwicklung des Bebauungsplanes wird der Investor tragen, sagte Ortsbürgermeister Albert Graf. Einer der nächsten Schritte wird sein, die notwendigen Flora- und Fauna-Gutachten zu erstellen. Mit dem Bau und der Inbetriebnahme der Anlagen rechnet Graf frühestens Mitte 2027.