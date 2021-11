Altenglan. Drei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls auf der Bundesstraße zwischen Erdesbach und dem Altenglaner Ortsteil Patersbach.

Ein 25-Jähriger war laut Polizeibericht mit seinem Skoda am Samstagnachmittag auf der B420 unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, das von der Straße abkam und in die ansteigende Böschung fuhr. Schließlich kippte das Auto zurück auf die Straße und blieb auf der linken Seite liegen. Dabei wurden die drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt und das Auto so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Zudem hatte der 25 Jahre alte Fahrer Alkohol getrunken. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.