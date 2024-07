Der Tennisclub Waldmohr blickt auf eine äußerst erfolgreiche Medenrunde zurück. Drei Mannschaften des Clubs krönten sich zu Meistern ihrer jeweiligen Ligen, während ein weiteres Team Vizemeister wurde.

Besonders erfolgreich waren die Damen 30 (2) und die Herren 50. Mit einer beeindruckenden Siegesserie und einer makellosen Bilanz setzten sie sich souverän an die Spitze ihrer Liga. Die Damen 30 2 (4er) holten sich in der B-Klasse alle zwölf Punkte, gewannen 53:1 Matches und 70:3 Sätze. Die Herren 50 des TC Waldmohr traten als 4er-Team in der A-Klasse an, sicherten sich die Maximalzahl von zehn Punkten, gewannen 28:2 Matches und 57:4 Sätze.

Auch die Herren 55 schlossen die Saison als Meister ab. In einer spannenden und hart umkämpften Saison bewiesen sie Nervenstärke und spielten ihre Erfahrung aus. Am Ende lagen sie mit 10:2 Siegen und 39:15 Matches vorn.

Die Herrenmannschaft des Clubs komplettiert das erfolgreiche Bild mit dem zweiten Platz in der A-Klasse. Das Viererteam hatte am Ende 9:3 Punkte auf dem Konto (21:15 Sätze).

Die erste Mannschaft der Damen 30 kämpfte mit großem Einsatz und Teamgeist bis zum Schluss um den Vizemeistertitel und musste sich nur knapp dem direkten Konkurrenten geschlagen geben. 7:5 Punkte und 24:12 Matches lautete die Bilanz des 4er-Teams.