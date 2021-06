Endlich wieder gemeinsam rausgehen, Sport treiben, sich bewegen ... Die rheinland-pfälzischen Bewegungstage bieten von Freitag bis Sonntag verschiedene Angebote zum Mitmachen und Ausprobieren. Eine Anmeldung ist notwendig.

Los geht’s am Freitag, 18. Juni um 10.30 Uhr mit einem Schnupperkurs „Bodyfit: Bauch, Beine, Po“. Annika Harth, Betreiberin des Sport- und Tanzstudios Fitfam in der Bahnhofstraße 4 in Kusel bietet das Ganzkörper-Workout für jedes Trainingsniveau an. Teilnehmer müssen eine eigene Matte mitrbingen.

Der TTC Sand möchte mit seinem Angebot „Natur-Fitness“ von 17 bis 18 Uhr Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahre ansprechen. Mitmachen kann jeder, auch Kinder mit Einschränkungen. Auf dem Programm stehen Übungen, die Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht fördern, aus dem Lauf-ABC sowie Atem- und Entspannungsübungen. Treffpunkt ist das Vereinshaus in Schönenberg-Kübelberg.

Samstag: Kindertanz, Laufschule und jede Menge Aktion in Haschbach

Fitfam beteiligt sich auch am Samstag, 19. Juni. Um 9.30 Uhr ruft Annika Harth zum Kindertanz ab sechs Jahre auf. Der Kurs findet voraussichtlich im Freien statt. Am Abend, 18.30 Uhr, geht es bei Harth mit einem Zumba-Kurs für Interessierte aller Altersgruppen und Trainingsniveaus weiter.

Lauftherapeut Günther Bergs gibt am Samstag von 14 bis 15 und von 15 bis 16 Uhr eine Einführungsstunde in die Lauftherapie. Sie ist insbesondere für Anfänger und Wiedereinsteiger geeignet. Treffpunkt ist in Glanbrücken, Parkplatz an der Glanbrücke.

Die Gemeinde Haschbach bietet von 13 bis 16 Uhr am Samstag zudem verschiedene Angebote an: Nordic-Walking, Fitness ohne Geräte, Bewegungsangebote für Familien mit kleinen Kindern auf dem Spielplatz und ein Spendenlauf für Kinder. Das Programm findet auf dem Kerwe- und Dorfplatz statt.

Sonntag: Geführte Wanderung und Natur-Fitness

Am Sonntag, 20. Juni, bietet Günther Bergs eine geführte, etwa sechs Kilometer lange Wanderung (14 bis 16 Uhr) rund um den Potzberg an. Start ist am Parkplatz des Wildparks. Auch der TTC Sand ist wieder mit dabei. Von 10 bis 12 Uhr gibt es am Vereinshaus, Ziegelberg 34, Natur-Fitness für alle Generationen.

Das vollständige Programm als PDF sowie alle Informationen und Ansprechpartner zur Anmeldung gibt es unter www.land-in-bewegung.rlp.de/de/bewegungstage-juni-2021/.