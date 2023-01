Da die Verträge zu den Ruftaxilinien 2967, 2973 und 2974 im Bereich Lauterecken-Wolfstein Ende April auslaufen, hat der Landkreis diese in einem öffentlichen Vergabeverfahren neu ausgeschrieben. Als wirtschaftlichster Bieter stellte sich das Einzelunternehmen Reifen + Fahrdienste Wannenmacher aus Lauterecken heraus, das bereits zwei der drei Linien bedient.

Der Kreisausschuss beschloss am Montag in seiner Sitzung, den Auftrag an das Unternehmen zu vergeben. Die Laufzeit des vorgesehenen Vertrages beginnt ab Mai dieses Jahres und endet laut Beschlussvorlage im Juni 2025, „da dann eine Neuvergabe aller Ruftaxilinien zeitgleich mit der Neuvergabe der Buslinienbündel erfolgen soll“.