Beim Auftakt der Mountainbike Saarland Liga in Neunkirchen/Saar war der TuS Glan-Münchweiler mit zahlreichen Fahrern vertreten und konnte mehrere starke Ergebnisse feiern.

In der U7 gingen Jonas und Johannes Harth sowie Lennart Creutz und Nelio Forster an den Start. Für die Harth-Zwillinge war es das erste Rennen überhaupt. Nach einem Sturz direkt nach dem Start, in den sie zwar nicht verwickelt waren, gaben beide jedoch auf. Spannend wurde es dagegen im Kampf um Platz zwei: Lennart Creutz und Nelio Forster lieferten sich über zwei Runden ein packendes Duell, das Creutz hauchdünn für sich entschied. Er wurde Zweiter vor Forster auf Rang drei.

Sinja Ecker Dritte in der U17

In der U11 überzeugte Vito Forster mit einem starken Start und einem hervorragenden zweiten Platz. Simon Harth kämpfte sich nach einem schwierigen Beginn noch auf Rang 15 vor. Ebenfalls in der U11 absolvierte Anna Creutz ihr erstes Rennen und erreichte direkt den siebten Platz. Levina Ecker belegte in der U13 trotz starker Konkurrenz den sechsten Platz. Ihre Schwester Sinja Ecker fuhr im U17-Rennen direkt aufs Podium und wurde Dritte.

Auch die Erwachsenen zeigten gute Leistungen: Gaby Ecker erreichte Platz fünf, Jonathan Creutz wurde Sechster und Holger Harth belegte Rang elf.