Bei einem Unfall auf der B423 zwischen Theisbergstegen und dem Matzenbacher Ortsteil Gimsbach sind am Freitag drei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mitteilte, ereignete sich der Unfall – zur Ursache gibt es bislang keine Informationen – gegen 12 Uhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte ein Fahrzeug zur Seite und blieb so auf der Fahrbahn liegen. Der Feuerwehr wurde laut Mitteilung eine eingeklemmte Person gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich alle Fahrzeuginsassen aus den Autos befreien konnten. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 15 Wehrleute sicherten die Unfallstelle ab. Die Bundesstraße war während des Einsatzes gesperrt. Neben der Feuerwehr waren auch die Rettungskräfte samt Hubschrauber und die Polizei vor Ort.