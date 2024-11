Ein 18-jähriger Fahrer geriet am Sonntagmittag in der Hauptstraße in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto eines 23-Jährigen frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer sowie ein Beifahrer in dem zweiten Auto wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.