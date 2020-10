Die Musiker Joshua Epstein und Heather Epstein werden an drei Abenden Beethoven-Sonaten für Violine und Klavier spielen. Der Erlös kommt psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen zugute.

Das erste Konzert findet am Samstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr im Saalbau in Homburg statt. Das zweite ist am Samstag, 21. November, um 19.30 Uhr in der Waldorfschule Bexbach und das dritte am Sonntag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr in der Pro Seniore Residenz Hohenburg in Homburg.

Die „Projektgruppe Kinder- und Jugendliche“, Teil des Vereins Psychosoziale Projekte Saarpfalz, engagiert sich ehrenamtlich für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche. In Zusammenarbeit mit dem Homburger Bürgermeister, Michael Forster, und dem Homburger Kinder- und Jugendbüro wurden die drei Konzertabende organisiert.

Info

Der Eintritt kostet regulär 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Karten können bei der Tourist-Info Homburg erworben werden. Weitere Verkaufsstellen gibt es unter www.kinderprojekte.org.