Das Missionarsehepaar Klaus und Dorothea Simon ist zum letzten Mal in Deutschland im Heimatdienst unterwegs. Klaus Simon wechselt im Herbst in die passive Phase der Altersteilzeit.

Das Ehepaar war 31 Jahre in Dourados im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul im Dienst. Die protestantische Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim und der Förderverein unterstützten die Arbeit mit Spenden.

Ausgesandt wurden die Simons 1990 über das Evangeliums Team für Brasilien. In seiner Abschlussbilanz berichtet Klaus Simon, dass er stolz darauf sei, eine Kindertagesstätte in Dourados gegründet zu haben, in der täglich 160 Kinder aus den sozialen Brennpunkten der Favelas betreut werden. Selbst während der Corona-Pandemie habe das Missionsteam in einem Jahr 20.000 Mittagessen und 30 Tonnen Obst und Gemüse an die ärmsten Familien verteilt.

Container mit Kleidern

In früheren Jahren wurden auch Kleiderpakete über Container aus der Pfalz nach Brasilien geschickt. Der Leitsatz von Simon lautet: „Gottes Liebe muss durch Wort und Tat deutlich werden.“ Dies sei von Anfang an seine Triebfeder gewesen. Das Ehepaar habe eine große Offenheit für das Evangelium in Brasilien erlebt. „Die sozial-diakonischen Programme wurden von staatlicher Seite auch mitgefördert“, berichtet Simon.

Unter seiner Regie entstand in Zusammenarbeit mit der brasilianischen Partnermission das Slum-Projekt Metanoia. Hier erfolgten Besuche in Drogeneinrichtungen, in Jungen- und Mädchenheimen für Kinder aus schwierigen Verhältnissen oder Nachmittage gegen Gewalt. Durch dieses Engagement erhielt die Favela sogar eine städtische Gesundheitsstation.

Auch in Paraguay tätig

Erwähnenswert ist auch die Arbeit der Simons bei den fahrenden Völkern der Calon und Roma. Von Beginn an war es Ziel, Evangelisationen nicht nur in Brasilien, sondern auch in Paraguay durchzuführen.

Dorothea Simon war in der Zeit neben der Fürsorge für die eigenen fünf Kinder in den Armenvierteln für Schwangere und bedürftige Frauen Ansprechpartnerin. Sie besuchte die Frauen und gab jungen Müttern Hilfe. So wurden in 20 Jahren etwa 1600 Pakete mit Babywäsche und Erstausstattungen verteilt.

Verabschiedung im September

Das Ehepaar ist froh, dass die Nachfolge in Brasilien geregelt ist. Ihre Absicht ist es, für einige Jahre in Angola in Afrika an einer theologischen Fakultät Portugiesisch zu unterrichten. Die fünf Kinder und sieben Enkel leben alle in Brasilien. Am 26. September erfolgt die offizielle Verabschiedung in Herschweiler-Pettersheim, nach jetzigem Stand beim Missionsfest.