Die Ortsgemeinden Altenkirchen, Frohnhofen und Krottelbach haben eine gemeinsame Hilfsaktion für die Ukraine ins Leben gerufen. Gespendet werden können Nahrungsmittel (haltbare Konserven und Gläser) für Erwachsene und Kinder, Getränke, Hygieneartikel, Taschenlampen, Batterien, Kocher, Kerzen, Streichhölzer, Verbandmaterial, Schmerzmittel, Wundsalben, gerne auch Verbandkästen, Kleidung und Schlafsäcke für Kinder, Kleinkinder und Säuglinge sowie Spielsachen für Kinder, teilen die Ortsbürgermeister Manfred Geis, Thomas Weyrich und Karlheinz Finkbohner mit. Die Spenden können abgegeben werden von Mittwoch, 23., bis Freitag, 25. März, jeweils von 18 bis 20 Uhr am Frohnhofer Bürgerzentrum. Eine Abgabe von Spenden ist auch am Samstag, 26. März, zwischen 10 und 12 Uhr möglich. Geldspenden seien ebenfalls willkommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Damit würden die genannten Waren gekauft. Für die Aktion werden noch Helfer gesucht. Weitere Infos unter 0151 15676715.