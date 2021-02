Per Videokonferenz befasste sich der Gemeinderat mit der Erweiterung des Bebauungsplans „Am Kreuz“ in der Nähe des Friedhofs. Dort sollen drei Bauplätze erschlossen werden. Auf Anregung der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein wurde auch der Bestand in der Talstraße überplant. Bei dieser Gelegenheit sind rund 90 Prozent der vorgeschriebenen Einschränkungen entfernt worden. Mit den Verbandsgemeindewerken wurde ein Erschließungsvertrag abgeschlossen. Die Kosten: rund 43.000 Euro.