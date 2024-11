Zu einem Unfall kam es am vergangenen Samstag gegen 17.30 Uhr auf der B420 in Höhe des Restaurants Nino Ziegelhütte in Kusel. Das hat die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Zwei Pkws waren von der Kreisstadt in Richtung Rammelsbach unterwegs – der Fahrer des vorderen Autos wollte nach links abbiegen. Die Fahrer beider Pkws bremsten, als ein drittes Fahrzeug auffuhr und die beiden aufeinanderschob. Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwei Personen vom Rettungsdienst versorgt. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei derzeit noch nicht ermittelt. Am Abbieger-Fahrzeug sei ein Totalschaden entstanden. Auch das Fahrzeug, das sich in der Mitte befand, ist laut Christoph Maurer, Leiter der Polizeiinspektion Kusel, nicht mehr fahrbereit.